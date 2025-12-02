Dos muertos en frentazo

Un fatal accidente registrado la noche del domingo en la carretera que conduce de Valle Hermoso rumbo al Empalme, a la altura del kilómetro 65, dejó como saldo dos personas sin vida y dos más lesionadas.

¿Cómo ocurrió el accidente en la carretera Valle Hermoso?

De acuerdo con los datos obtenidos, el conductor de un vehículo Ford Mustang color rojo, identificado como Juan Hernández, impactó de frente contra un automóvil Nissan tipo Versa en el que viajaban una pareja y su hija de 15 años de edad.

Tras el impacto, el conductor del Mustang perdió la vida en el lugar, mientras que en el interior del Nissan, lamentablemente también falleció la mujer que viajaba en el asiento del copiloto, a la cual se le identificó como Teresa Escobedo de 55 años de edad.

Detalles confirmados sobre el accidente en Empalme

El conductor del Versa, identificado como Leobardo Salas de 54 años y su hija de 15 años, identificada como Paloma, fueron trasladados al Hospital General.

Impacto en la comunidad tras el accidente vial

Este trágico suceso ha generado preocupación en la comunidad, resaltando la necesidad de precaución en las carreteras locales.