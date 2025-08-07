Localizan a madre e hijos desaparecidos

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas desaparecidas en Tamaulipas, agradeció ayer la colaboración y atención brindada por los medios de comunicación y la ciudadanía para la difusión del boletín de búsqueda de los ciudadanos Alexander Figueroa González, Reyna Elizabeth González Hernández y Mia Alejandra Figueroa González, quienes ya fueron localizados en el estado de Nuevo León.

La madre de familia y sus dos hijos habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 11 de julio, luego de que salieran de su domicilio en la colonia Díaz Ordaz de la ciudad de Valle Hermoso.

Fue el esposo de Reyna Elizabeth quien interpuso la denuncia correspondiente, lo que permitió activar el protocolo de búsqueda.

La noche del martes, el propio denunciante dio a conocer que su esposa e hijos ya habían sido localizados con vida y que actualmente la Fiscalía General de Justicia del Estado se encuentra a cargo del seguimiento del caso.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la desaparición, por lo que se espera que las autoridades brinden más información en las próximas horas.

La Comisión Estatal reiteró su compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas y agradeció la cooperación de quienes participaron en ese caso, el cual ha dejado a los habitantes de la ciudad con muchas dudas.