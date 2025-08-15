Desconfían de tránsitos

Habitantes de esta ciudad manifestaron su preocupación y falta de confianza hacia algunas unidades de Tránsito Estatal, señalando que el comportamiento de ciertos elementos no genera seguridad entre la población.

De acuerdo con testimonios, en más de dos ocasiones se han presentado quejas contra patrulleros que realizan labores de vigilancia sobre la carretera 82, dentro de la jurisdicción local.

Hasta la fecha, ninguna autoridad oficial ha emitido un posicionamiento público en representación de los tránsitos estatales que operan en Valle Hermoso, situación que ha generado inquietud entre los conductores y vecinos de la zona.

La comunidad espera que las autoridades competentes atiendan las inconformidades y establezcan mecanismos para garantizar la transparencia y confianza en las labores de vialidad.

Cabe destacar que más de una persona ha señalado a Tra sito Estatal, de intentos de sobornos a cambio de no generar multas distintas.