Muere adulto mayor atropellado en la 120

Un trágico accidente se registró la mañana de ayer en la carretera 120, a la altura del kilómetro 82.200, donde un adulto mayor fue atropellado y, pese a recibir atención médica, falleció horas más tarde en el Hospital General.

El incidente se reportó alrededor de las 07:00 horas, movilizando de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Al llegar al lugar, encontraron a un hombre adulto mayor tendido sobre el pavimento, con fracturas en ambas piernas y lesiones de consideración.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue arrollado por una camioneta Ford Edge en color gris, conducida por una mujer que no proporcionó su identidad.

Testimonios en el sitio señalaron que el adulto mayor se habría atravesado en el camino, lo que habría hecho inevitable el accidente.

Paramédicos de la ambulancia de Voluntarios trasladaron al lesionado al Hospital General, donde horas más tarde sufrió un paro cardíaco, perdiendo la vida pese a los esfuerzos del personal médico.