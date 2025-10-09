Unidad de Google Maps recorre calles de Valle Hermoso

La tarde del pasado martes, una unidad de Google Maps 'Street View', fue vista recorriendo distintas arterias de la ciudad con el objetivo de actualizar las imágenes y la base de datos de la reconocida aplicación de navegación. El vehículo, equipado con cámaras en su parte superior, llamó la atención de los habitantes al desplazarse por diversas colonias de Valle Hermoso, capturando nuevas vistas de las calles y avenidas principales. Google Maps es una aplicación de alcance internacional que facilita la localización de domicilios, negocios y puntos estratégicos en todo el mundo, por lo que estas actualizaciones resultan de gran utilidad para mejorar la precisión de sus servicios. Cabe destacar que desde hace aproximadamente cinco años no se observaba una unidad de Google realizando este tipo de recorridos en la ciudad, por lo que su presencia generó curiosidad y sorpresa entre los vecinos que fueron testigos del registro de imágenes más reciente.