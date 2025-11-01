Roban camioneta a un estudiante

Un estudiante fue víctima de robo la tarde del pasado jueves, luego de que desapareciera la camioneta Nissan Frontier modelo 2002 que había dejado estacionada por la mañana a un costado de la plaza principal de Valle Hermoso.

El joven, quien prefirió mantener su nombre en el anonimato, relató que todos los días utiliza su vehículo para trasladarse hasta la plaza principal donde aborda un autobús escolar y acude a sus estudios en la ciudad de Matamoros.

Sin embargo, al regresar por la tarde, ya no encontró la unidad en el lugar donde la había dejado.

¿Qué ocurrió?

De inmediato, el afectado solicitó el apoyo de las autoridades municipales y de la comunidad en general a través de las redes sociales para localizar su camioneta, de la cual mostró una fotografía como referencia que permita su pronta recuperación.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?