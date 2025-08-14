Entregan tarjetas del programa de becas Rita Cetina

En un acto realizado ayer por la mañana, la titular de la Oficina de Representación Estatal de Becas, Nadia Ochoa, encabezó la entrega de tarjetas a los beneficiarios de la beca "Rita Cetina" en esta localidad.

El evento tuvo lugar a las 10:00 horas en el patio del Comité Municipal Campesino, contando con la presencia de autoridades estatales.

Durante su mensaje, Ochoa informó que a partir del 24 del presente mes se realizará el pago correspondiente a tres bimestres, lo que representa un apoyo económico significativo para los estudiantes y sus familias.

De acuerdo con la funcionaria, los alumnos de nivel básico adheridos al programa recibirán mil 900 pesos por bimestre, y en caso de contar con un hermano inscrito en la misma escuela, se les otorgarán 700 pesos adicionales por bimestre