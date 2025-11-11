Frío aumentará casos de gripa

El ingreso del Frente Frío Número 13 a esta región podría generar un incremento en las enfermedades respiratorias entre la población más vulnerable, informó el doctor Jorge Garza Ruíz, subdirector del Hospital General de Valle Hermoso.

¿Qué ocurrió?

El funcionario explicó que durante la temporada invernal es más común la presencia de padecimientos respiratorios, especialmente en adultos mayores y en niños menores de cinco años. Ayer, las temperaturas descendieron de manera considerable, lo que eleva el riesgo para dichos grupos.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

Las autoridades de salud han emitido recomendaciones para que la población tome precauciones ante el incremento de enfermedades respiratorias. Se sugiere evitar la exposición prolongada al frío y mantener una buena higiene para prevenir contagios.

¿Cuáles son las consecuencias?