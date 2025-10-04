Activa INEGI encuestas en Valle Hermoso

Durante la última semana, personal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha recorrido diversos sectores de la ciudad con el objetivo de realizar encuestas demográficas, socioeconómicas, de servicios públicos y levantamiento de información para censos económicos.

Los encuestadores han sido vistos visitando casa por casa en distintos puntos de Valle Hermoso, aunque hasta el momento no se ha emitido información oficial más amplia sobre el levantamiento en curso.

Autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones y verificar la identidad de los trabajadores del INEGI antes de proporcionar cualquier información.

El personal debe portar una credencial oficial con holograma y código QR, además de explicar claramente el propósito de la visita.