Encharcamiento por fuertes lluvias

Un fuerte aguacero se registró ayer después del mediodía en esta ciudad, afectando principalmente a las calles más bajas de la localidad.

Las precipitaciones comenzaron con gran intensidad poco después de las 14:00 horas, lo que ocasionó encharcamientos en distintas zonas. Aunque algunas vialidades presentaron complicaciones, no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con Aurelio Silva Salazar, responsable del área encargada de monitorear las condiciones del clima en la región, este fenómeno ya había sido previsto, por lo que la población fue advertida con anticipación.

Durante la tarde, varios habitantes que se vieron en la necesidad de salir de sus viviendas tuvieron que atravesar calles con acumulación de agua, exponiéndose a riesgos menores al transitar entre los charcos e inundaciones parciales.

Se informó además que las lluvias continuarán en los próximos días, por lo que se exhorta a la comunidad a permanecer atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones al transitar por las zonas bajas de la ciudad.



