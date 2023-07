Yucateco perdido en Valle Hermoso

Un joven de 25 años de edad, quien dijo ser originario de Yucatan, arribó la noche del sábado a la base de Protección Civil y Bomberos de la ciudad, para pedir alojamiento, pues se encontraba perdido.

Como Edgar Jam Aguilar Olam, se identificó el joven, quien dijo que se había venido a esta región en busca de una oportunidad laboral.

"Me vine buscando trabajo pero no encontré nada y estoy batallando mucho, no se como regresarme", dijo el joven.