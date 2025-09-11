Atienden urgencia médica de gemelas

Una situación de emergencia se presentó en el Hospital General de esta ciudad, luego del nacimiento prematuro de dos bebés gemelas el pasado martes, quienes requirieron atención médica especializada.

De acuerdo con familiares, una de las recién nacidas fue trasladada el mismo día al Hospital Infantil de Reynosa para recibir cuidados intensivos; sin embargo, la segunda permanecía en espera de ser canalizada a otro hospital de la región donde existieran las condiciones necesarias para su atención.

Santos Flores, abuelo de las pequeñas, informó que hasta la mañana de ayer la familia continuaba a la espera de que se habilitara un espacio en algún hospital con capacidad de atender el delicado estado de salud de la segunda gemela.

Por su parte, el director del Hospital General de Valle Hermoso, doctor José Borrego Alvarado, explicó alrededor de las 11:30 horas que ya se había solicitado el ingreso a través del sistema de salud estatal y solo estaban en espera de confirmación.

En ese mismo momento, durante una entrevista, se notificó que un hospital en la ciudad de Matamoros contaba con disponibilidad, por lo que se iniciaron los preparativos para el traslado inmediato.