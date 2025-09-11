Pocas ventas en vendimia patriótica

En diferentes puntos de la ciudad comenzaron a instalarse puestos de vendimia con banderas de la República Mexicana y artículos alusivos a las fiestas patrias, como parte de la tradición previa a la celebración de la Independencia de México.

Este año, sin embargo, la presencia de vendedores ha sido notoriamente menor en comparación con años anteriores. Aun así, en lugares como la avenida Lázaro Cárdenas y calle Rosalinda Guerrero, ya se encuentra instalado uno de los puestos provenientes del estado de Puebla, donde se ofrecen banderas, sombreros, adornos tricolores y otros artículos representativos de la fecha.

Los comerciantes expresaron su confianza en que los próximos días, conforme se acerque el 15 de septiembre, las ventas mejoren, pues hasta ahora la afluencia ha sido baja. "Esperamos que nos vaya bien, todavía faltan algunos días para la celebración y confiamos en que la gente vendrá a comprar sus banderas y adornos", señalaron algunos de los vendedores.