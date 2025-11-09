En riesgo más de 350 empleos

Más de 350 empleos podrían perderse en Valle Hermoso debido a la posible salida de la maquiladora Joyson, ubicada en el parque industrial de esta ciudad, según información proporcionada por trabajadores de la misma empresa.

De acuerdo con los datos recabados, la planta estaría considerando cerrar sus operaciones en esta comunidad a partir de febrero del próximo año.

Aunque no existe un anuncio oficial del retiro, en los últimos meses se han registrado despidos de cientos de empleados, lo que ha incrementado la preocupación entre la fuerza laboral.

Joyson cuenta con dos plantas instaladas en el parque industrial local. Además de esta compañía, solo una empresa más opera en dicho parque, por lo que la ciudad no cuenta con otras maquiladoras que ofrezcan empleos fijos a los habitantes.

La posible salida de la empresa representaría un fuerte impacto económico para las familias que dependen de estas fuentes de empleo y para el municipio en general.

Autoridades y trabajadores se mantienen a la espera de información oficial sobre la continuidad de las operaciones.