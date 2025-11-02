Día de muertos da trabajos a los vivos

Con motivo de la celebración del Día de Muertos, decenas de personas han encontrado una oportunidad de empleo temporal en los distintos panteones de la ciudad, ofreciendo servicios de limpieza, reparación y pintura de sepulturas.

Durante la jornada de ayer, en el panteón Antiguo, se pudo observar a jóvenes y adultos que se ofrecían a las familias para mejorar el aspecto de las tumbas de sus seres queridos. Los precios por estos servicios varían entre los 100 y los 300 pesos, según las condiciones en que se encuentre cada sepultura.

Don José Luis, vecino de la colonia Los Pinos, quien fue visto pintando una tumba en el panteón Antiguo, comentó que aprovecha esta fecha para obtener un ingreso extra mediante el trabajo honesto.

"Es una manera de ganarse unos pesos mientras se ayuda a las familias a mantener bonitas las tumbas de sus difuntos", expresó.

Estos trabajos temporales se han convertido en una tradición complementaria durante las festividades de Día de Muertos, reflejando no solo el fervor de las familias por honrar a sus difuntos, sino también el esfuerzo de muchos ciudadanos por aprovechar las oportunidades que ofrece la temporada.