Rinden homenaje a Carlos Acosta

Rinden homenaje a Carlos AcostaEl tributo de cuerpo presente se llevó a cabo en el gimnasio de la UAT en Valle Hermoso
En un emotivo acto realizado la tarde del pasado miércoles, la comunidad universitaria de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) rindió un homenaje póstumo al profesor Carlos Acosta, quien perdió la vida el pasado sábado en un acto de heroísmo al rescatar a su hijo de 14 años en la playa Bagdad de Matamoros.
El homenaje de cuerpo presente se llevó a cabo en el gimnasio de la institución, donde alumnos, docentes, personal administrativo y del sector salud se reunieron para despedir a quien ya es recordado como un ejemplo de valentía, entrega y amor paternal.
Durante la ceremonia, compañeros y estudiantes expresaron palabras de reconocimiento y gratitud hacia el profesor Acosta, destacando su compromiso con la educación y su calidad humana.
Tras el acto solemne, el cuerpo del profesor fue trasladado al cementerio de la ciudad, donde se le dio cristiana sepultura entre aplausos y muestras de profundo respeto por parte de familiares, amigos y miembros de la comunidad educativa. El legado del profesor Carlos Acosta permanecerá vivo en la memoria de quienes compartieron con él su pasión por enseñar y servir.