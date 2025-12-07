Rinden homenaje a fundadores del poblado Anáhuac

En un emotivo acto cívico y comunitario, ayer sábado se llevó a cabo la celebración del 88 aniversario del Poblado Anáhuac, perteneciente a esta ciudad, donde autoridades locales y personas distinguidas de la comunidad realizaron un homenaje a los fundadores del lugar, la mayoría provenientes de Anáhuac, Nuevo León.

¿Qué actividades se realizan en el 88 aniversario de Anáhuac?

La ceremonia inició a las 09:00 horas con los honores a la bandera frente al monumento erigido en memoria de quienes dieron origen al poblado. En ese mismo sitio se colocó una ofrenda floral, recordando a los pioneros que sembraron unidad, visión y un proyecto de vida compartido para las generaciones futuras.

Detalles del homenaje a los fundadores del Poblado Anáhuac

Como parte de las festividades, el Poblado Anáhuac desarrollará actividades durante dos días, desde el sábado hasta este domingo, incluyendo un desfile, presentaciones en el teatro del pueblo, cabalgatas, además de diversas actividades artísticas, deportivas y culturales, que buscan fortalecer la identidad y tradición de esta comunidad.

Importancia del legado de los fundadores en Anáhuac

Las autoridades destacaron la importancia de mantener vivo el legado de los fundadores, así como el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo del poblado y su gente.