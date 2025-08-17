Menor se accidenta en juegos infantiles de VH

Un menor de edad sufrió un accidente mientras se divertía en los juegos infantiles de la plaza principal de esta ciudad la noche del pasado sábado.

Fue a las 21:30 horas, que se solicitó al número de emergencias 911, una ambulancia en el área de juegos infantiles de la plaza Benito Juárez de esta ciudad.

El reporte indicaba que un menor de ocho años de edad se había caído de un juego al que le llaman “pasa manos” y se había provocado una herida en la cabeza.

Hasta el lugar, arribaron elementos de Protección Civil, quienes atendieron al niño y lo llevaron al Hospital General para que le suturaran una herida.

Cabe destacar, que la noche del sábado, cientos de personas hicieron presencia en la plaza principal pues un artista urbano regional se presentó de manera gratuita, lo que dejó como saldo el accidente del menor y hasta una riña en el sitio.