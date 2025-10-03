Bomberos atienden un ataque de abejas

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Valle Hermoso atendieron ayer, alrededor de las 15:30 horas, un reporte de ataque de abejas en la calle Revolución y Tercera, en pleno centro de la ciudad.

Al arribar al lugar, los bomberos encontraron a un adulto mayor inconsciente tras haber sido atacado por un enjambre. De inmediato, una ambulancia de voluntarios lo trasladó al Hospital General de esta ciudad, donde fue reportado en estado grave.

Personal de Bomberos permaneció en la zona para controlar el área y evitar que más personas fueran agredidas por los insectos. Sin embargo, debido a la fuerte irritación del enjambre, hasta el cierre de esta edición resultaba imposible dispersarlo o retirarlo con seguridad.