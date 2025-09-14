Provoca choque una adulta mayor

Una adulta mayor fue llevada de emergencia la noche del viernes al Hospital General por la ambulancia de paramédicos voluntarios, al sufrir un accidente en la curva del kilómetro 120 con 73, la primera que se ubica con rumbo hacía el poblado Anáhuac.

Se trata de un adulta mayor de 75 años de edad, que viajaba en una camioneta de la marca Kia en color guindo, sin embargo, no se dio a conocer el nombre de la persona.

De acuerdo a las autoridades, se habría pasado derecho en la carretera al no percatarse de la curva, sin embargo, argumentó qué un camión de carga le habría cerrado el paso.

Las bolsas de aire de la unidad, quedaron con algunas manchas de sangre, por lo que se presumía que la adulta mayor habría sufrido alguna herida tras golpearse con el cristal de la unidad.