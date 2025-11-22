Celebran El Realito

Con un gran baile en la plaza principal, habitantes del poblado El Realito celebraron la noche del jueves el 86 aniversario de la fundación de esta comunidad perteneciente a Valle Hermoso.

Miles de personas acudieron a la explanada de la plaza del poblado para disfrutar de la música del grupo "La Broma", que logró reunir a cientos de asistentes en la pista, mientras el cielo se iluminaba con un espectáculo de pirotecnia que acompañó la celebración.

¿Qué actividades se realizaron durante la celebración?

Además del baile, las actividades del jueves incluyeron un colorido desfile, exposiciones ganaderas, concursos del palo encebado, competencias de canto y diversas atracciones tradicionales.

Entre los puestos instalados destacaron los de comida típica y la venta del popular tarro cervecero, que se convirtió en uno de los favoritos de los asistentes.

¿Cuál es el significado de esta celebración para la comunidad?

La comunidad celebró así un año más de historia, tradición y convivencia, reforzando el sentido de identidad entre los habitantes de El Realito.