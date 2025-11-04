Comercios se alistan para el Buen Fin

La Cámara Nacional de Comercio Local informó que los comerciantes de la ciudad ya se preparan para participar en la edición 2025 del programa federal El Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

¿Qué es El Buen Fin?

El programa busca ofrecer los descuentos más importantes del año y fomentar el consumo local, beneficiando tanto a compradores como a negocios establecidos en la comunidad.

¿Cuál es la expectativa de participación?

Jesús Hernández Herrera, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, señaló que se espera la participación de alrededor de 100 comercios en esta edición, lo que refleja el interés del sector por aprovechar esta oportunidad de ventas.