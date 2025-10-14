Comercios se preparan para el Día de Muertos

A poco más de quince días de la tradicional celebración del Día de Muertos, algunos comerciantes locales ya han comenzado a ofrecer artículos alusivos a esta importante fecha, destinados a la decoración de las sepulturas de los seres queridos que ya fallecieron.

En diversas calles principales de la ciudad ya se pueden apreciar coronas, flores artificiales, veladoras y arreglos florales, los cuales forman parte de las tradiciones que las familias mexicanas mantienen vivas año con año.

Se estima que el próximo 1 y 2 de noviembre, fechas en que se conmemora el Día de Muertos, la economía local registre un repunte en las ventas, beneficiando a los comerciantes que se preparan con anticipación para atender la demanda.

Por lo pronto, varios vendedores han instalado sus puestos en puntos estratégicos de la ciudad, en espera de las personas que acuden de manera anticipada a los panteones para limpiar, arreglar y decorar las tumbas de sus familiares.