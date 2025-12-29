Regalan tacos y café a sus clientes

La familia González, quienes a diario venden taquitos de harina y café frente a la Plaza Principal de Valle Hermoso, ayer tuvieron un buen gesto de agradecimiento con los habitantes de esta ciudad y decidieron regalar todo el contenido del día.

Más de cien personas pudieron recibir tres taquitos gratis y un café frente a la plaza principal de esta ciudad.

¿Qué motivó la donación de taquitos y café?

Una de las dueñas del puesto ambulante, dijo que en agradecimiento a un año más de vida y a la buena voluntad de sus clientes de siempre ser fieles a las compras de los tradicionales tacos de harina, decidió ayer regalar todo el contenido.

Más de 300 taquitos de harina y al menos 40 litros de café preparado, así como pan dulce, fueron donados ayer a la comunidad, quienes sin pensarlo acudieron al sitio e hicieron fila para recibir la donación.

Impacto de la donación en la comunidad

Cabe destacar que en los últimos días las buenas acciones de personas han sido más constantes en esta comunidad, por lo que el espíritu navideño y de fin de año han beneficiado a muchos.