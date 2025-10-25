Bajan cidentes de motociclistas

Elementos de la Policía Vial Municipal informaron que durante el último mes se ha registrado una disminución en los accidentes de motocicleta en la ciudad, resultado de las acciones preventivas y del constante exhorto a los conductores de este tipo de unidades.

¿Qué ocurrió?

El comandante Carlos Sánchez, titular de la corporación, señaló que anteriormente se reportaban alrededor de cinco accidentes por semana, mientras que actualmente el promedio se ha reducido a uno o dos incidentes semanales.

El funcionario explicó que esta reducción se debe al trabajo de concientización que mantiene la Policía Vial, principalmente dirigido a los motociclistas que se dedican al reparto de alimentos durante las horas de la tarde y noche, quienes suelen estar más expuestos a riesgos viales.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?