Continúa festival cultura en V.H.

En un ambiente lleno de alegría, arte y talento, estudiantes y docentes de la Escuela Secundaria General No. 2 "Profesor Antonio Rodríguez Torres" disfrutaron ayer de una presentación especial del grupo Hermanos del Equilibrio "Circo Frontera", como parte del XXXII Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano.

El evento se llevó a cabo en el foro al aire libre de dicha institución educativa, donde los artistas ofrecieron un espectáculo lleno de acrobacias, humor y creatividad, logrando cautivar a los asistentes con su destreza y carisma.

La presentación generó un ambiente de entusiasmo y convivencia, destacando la importancia de acercar el arte y la cultura a los jóvenes estudiantes, como parte de los esfuerzos por fortalecer la formación integral y el desarrollo cultural en el municipio.