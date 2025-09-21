Arriban 200 motociclistas

Con gran entusiasmo se lleva a cabo en esta ciudad el "Bikermoso Fest 2025", evento que reunió a más de 200 motocicletas desde la tarde del viernes y que concluirá la noche de este domingo.

De acuerdo con Cuauhtémoc Chávez, uno de los organizadores, el festival tiene como sede tradicional el área frente al parque de béisbol municipal, donde año con año se congregan motociclistas y familias para disfrutar de un ambiente de convivencia, música y promoción del turismo local.

Hasta el día de ayer, no se había registrado ningún accidente relacionado con el evento, por lo que se espera que la edición 2025 cierre con saldo blanco, cumpliendo así con el objetivo de ser una fiesta segura y atractiva para visitantes y habitantes de la región.

El "Bikermoso", reúne a motociclistas de esta ciudad, de Río Bravo, de Matamoros y de Reynosa, pero también vienen del sur de Texas según se informó.