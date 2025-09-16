Policía detiene una riña campal

La tarde del domingo se registró una intensa riña en la carretera 82, a la altura del kilómetro 121.500, donde dos mujeres y un hombre se enfrentaron a golpes tras una fuerte discusión.

De acuerdo con los datos obtenidos, todo se originó cuando la esposa de un varón lo sorprendió en compañía de otra mujer al salir de una estación de combustible.

La confrontación verbal escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea física entre los tres involucrados.

En ese momento, una patrulla de la Policía Vial Municipal circulaba por el lugar y de inmediato intervino para detener el zafarrancho, evitando que la situación pasara a mayores.

Los tres participantes fueron trasladados a la barandilla, sin que se dieran a conocer sus identidades.