Listos comerciantes para Día de Muertos

Con motivo de la conmemoración del Día de Muertos, desde ayer comenzaron a instalarse puestos ambulantes en distintas calles de la zona centro de Valle Hermoso, ofreciendo flores, arreglos y diversos artículos alusivos a esta importante tradición mexicana.

A lo largo de las principales calles, es posible observar una gran variedad de productos, desde coronas y veladoras, hasta adornos y ofrendas que los ciudadanos adquieren para rendir homenaje a sus seres queridos.

¿Cuál es la reacción de los comerciantes?