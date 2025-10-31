Tamaulipas

Listos comerciantes para Día de Muertos

Autoridades de Valle Hermoso estiman que la celebración dejará una buena derrama económica
  • Por: Jorge Mancha
  • 31 / Octubre / 2025 -
Puestos ambulantes ya se pueden ver instalados en las calles y banquetas de Valle Hermoso.

Con motivo de la conmemoración del Día de Muertos, desde ayer comenzaron a instalarse puestos ambulantes en distintas calles de la zona centro de Valle Hermoso, ofreciendo flores, arreglos y diversos artículos alusivos a esta importante tradición mexicana.

A lo largo de las principales calles, es posible observar una gran variedad de productos, desde coronas y veladoras, hasta adornos y ofrendas que los ciudadanos adquieren para rendir homenaje a sus seres queridos.

¿Cuál es la reacción de los comerciantes?

Autoridades municipales estiman que la celebración dejará una buena derrama económica en la ciudad, debido al incremento en las ventas de comerciantes locales y ambulantes. Cabe destacar que algunos de los puestos instalados pertenecen a negocios establecidos dentro del primer cuadro de la ciudad, que aprovechan estas fechas para ampliar su oferta y atender la creciente demanda de los consumidores.

