Saturan banquetas con adornos florales

Las banquetas del primer cuadro de la ciudad lucen repletas de coronas, veladoras y arreglos florales, instalados por comerciantes locales con motivo de la celebración del Día de Muertos.

Desde principios de semana, los negocios fijos comenzaron a colocar sus productos en el exterior de los establecimientos, lo que ha generado gran movimiento en las calles y una alta expectativa de ventas para los próximos días.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) local, Jesús Hernández Herrera, señaló ayer que esta conmemoración podría dejar una importante derrama económica durante el fin de semana, gracias a la afluencia de visitantes que acuden a adquirir artículos para las ofrendas y panteones.

"Estas fechas representan una oportunidad para los comerciantes, ya que muchas familias mantienen viva la tradición de honrar a sus difuntos con flores y veladoras", expresó Hernández Herrera.

¿Qué se espera para los próximos días?