Celebran escuelas el Día de Muertos

Autoridades educativas de las distintas escuelas de esta comunidad conmemoraron ayer el tradicional Día de Muertos elaborando altares dedicados a profesores fallecidos y, en algunos casos, a alumnos que ya partieron.

¿Qué ocurrió?

El profesor Jorge Mata Álvarez, jefe del Centro Regional para el Desarrollo Educativo, explicó que la construcción de altares en las instituciones educativas forma parte de las tradiciones mexicanas que han perdurado a lo largo de generaciones, tanto en Valle Hermoso como en todo el país. "Es importante que los niños y jóvenes mantengan vivas estas costumbres, ya que reflejan el respeto y cariño hacia quienes formaron parte de nuestras vidas y de la historia de nuestras escuelas", expresó.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?