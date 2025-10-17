Vandalizan decoración en panteón municipal

Vandalizan decoración en panteón municipalVarios de los murales temáticos que el gobierno de la ciudad colocó para embellecer el camposanto y rendir homenaje a los fieles difuntos fueron dañados
La decoración alusiva al Día de Muertos instalada hace apenas un mes en la barda perimetral del Panteón Nuevo, ubicado en la colonia Soberón, ha sufrido daños a pocos días de que inicie la tradicional festividad.
De acuerdo con reportes ciudadanos, varios de los murales temáticos que el Gobierno de la ciudad colocó para embellecer el camposanto y rendir homenaje a los fieles difuntos, fueron rasgados y dañados por personas que transitaron por el lugar, e incluso por otras que ingresaron al panteón para realizar desmanes.
Los murales, que representan escenas y símbolos del Día de Muertos, fueron elaborados con el propósito de preservar las tradiciones mexicanas y brindar un ambiente digno y colorido a las familias que acuden cada año a recordar a sus seres queridos.
Vecinos del sector lamentaron los actos de vandalismo y solicitaron a las autoridades reforzar la vigilancia en la zona, con el fin de evitar que continúen los daños a los espacios públicos y a los trabajos artísticos que forman parte de la identidad cultural de Valle Hermoso.