Montaña de basura por el festejo biker

Una gran cantidad de basura permaneció en la vía pública tras la finalización del festival de motocicletas más grande de la ciudad, conocido como Bikermoso Fest, la madrugada de ayer.

Vecinos de la zona centro reportaron que, en la calle Primera, entre Victoria y América, quedó una montaña de desechos tras la conclusión del evento, que congrega a cientos de motociclistas y visitantes cada año.

De acuerdo con lo previsto, se esperaba que durante la mañana del lunes personal de limpieza pública realizara las labores correspondientes para dejar la zona despejada y en condiciones óptimas.