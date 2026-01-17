Descuido al volante; 2 heridos en choque

El descuido al volante de una mujer de 57 años de edad, provocó la tarde del jueves un fuerte accidente vial en la carretera 120, salida norte, a la altura del tramo que conduce rumbo al Hospital General de Valle Hermoso, dejando como saldo dos personas lesionadas.

La conductora responsable se identificó como Cristina Cruz Salinas, de 57 años de edad, quien manejaba una camioneta de la marca Ford tipo Explorer de modelo antiguo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la mujer intentó dar una vuelta en "U" para retornar con dirección a Valle Hermoso, cuando fue impactada por otra unidad que circulaba correctamente sobre la vía, originándose un aparatoso choque.

La otra unidad involucrada fue una camioneta de la marca Ford tipo F-150 con placas del estado de Texas, la cual transitaba de sur a norte.

Elementos de la Policía Vial señalaron que el conductor de esta camioneta no logró evitar el impacto, debido a que la Explorer se atravesó de manera repentina en su trayectoria.

En la Ford F-150 viajaba una familia; el conductor fue identificado como Alexis Cerda, joven de 23 años de edad, quien portaba identificaciones del estado de Texas. Tanto él como la conductora de la Explorer resultaron lesionados y fueron trasladados de inmediato al Hospital General de Valle Hermoso por paramédicos de Protección Civil.

Testigos indicaron que la mujer presentaba diversas heridas en distintas partes del cuerpo, mismas que provocaron manchas de sangre al interior de su camioneta.

Por su parte, el conductor de la F-150 manifestó que recientemente había sido sometido a una cirugía en una de sus extremidades, la cual resultó lastimada tras el fuerte impacto.

Autoridades confirmaron que ambos lesionados se encontraban fuera de peligro y permanecerán bajo atención médica en el Hospital General de esta ciudad.



