Adulto mayor sufre desmayo

Un adulto mayor sufrió un desmayo o descompensación la tarde de ayer, alrededor del mediodía, en el cruce de las calles Madero y 5 de Mayo, en la zona centro de la ciudad, quedando tendido sobre la banqueta sin poder recibir ayuda inmediata debido a que su mascota no permitía que nadie se le acercara.

De acuerdo con los hechos, vecinos del sector intentaron auxiliar al hombre; sin embargo, una perrita que lo acompañaba se mostró protectora y agresiva, impidiendo cualquier intento de apoyo mientras permanecía junto a su dueño.

¿Cómo ocurrió el desmayo del adulto mayor?

Fue hasta el arribo de elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos que se logró ahuyentar a la mascota, permitiendo así que los paramédicos brindaran los primeros auxilios al adulto mayor, quien momentos antes recorría las calles del centro recolectando latas de aluminio.

El hombre, de más de 70 años de edad y cuya identidad no pudo ser confirmada en el lugar, fue atendido por los cuerpos de emergencia y posteriormente trasladado al Hospital General de esta ciudad para su valoración médica.

Acciones de la autoridad ante la situación

En un inicio se presumía que el adulto mayor se encontraba en estado de ebriedad; sin embargo, tras la revisión, los paramédicos descartaron esta versión y señalaron que el malestar se debió posiblemente a un problema de salud relacionado con la falta de una adecuada hidratación o alimentación.