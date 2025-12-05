Vuelven a bajar las temperaturas

Un marcado descenso en las temperaturas se registró la tarde de ayer tras el ingreso del frente frío número 18 a esta comunidad, informó Aurelio Silva Salazar, encargado del monitoreo climático en el municipio.

De acuerdo con el funcionario, este sistema frontal podría generar temperaturas de hasta 9 grados centígrados durante la madrugada de este viernes.

¿Qué temperaturas se esperan durante el fin de semana?

Para el resto del día se pronostican mínimas cercanas a los 13 grados, acompañadas de una ligera probabilidad de precipitación. El frente frío continuará afectando la región durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana.

Para este sábado se estiman temperaturas que oscilarán entre los 16 y 20 grados centígrados, mientras que el domingo el termómetro podría descender nuevamente hasta los 10 grados.

Acciones de la autoridad ante el descenso de temperaturas

Silva Salazar, exhortó a la población a extremar precauciones ante el cambio drástico de clima y a prestar especial atención a personas vulnerables como adultos mayores, menores de edad y quienes padecen enfermedades respiratorias.

Impacto del frente frío en la comunidad

La comunidad se prepara para enfrentar las inclemencias del tiempo, siguiendo las recomendaciones de las autoridades para mitigar los efectos del descenso de temperaturas.