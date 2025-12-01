Mínima de 11 grados, hoy

La entrada del frente frío número 17 provocó un notable descenso en las temperaturas desde la madrugada de ayer, generando sensaciones térmicas de hasta 16 grados centígrados y pronósticos de una mínima de hasta 11 grados para este lunes.

De acuerdo con autoridades climáticas, existe un alto potencial de lluvias que podría mantenerse durante gran parte de la semana, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante las condiciones inestables.

Aurelio Silva Salazar, responsable del monitoreo del clima en la región, informó que el ambiente fresco persistirá desde este lunes y a lo largo de los próximos días, acompañado de posibles episodios de precipitación que podrían afectar la rutina diaria de los habitantes.

El funcionario exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre los reportes oficiales y a extremar cuidados, especialmente en grupos vulnerables como niños y adultos mayores, debido al incremento de enfermedades respiratorias típico de esta temporada.