Vecinos retienen a depravado sexual

Vecinos de la colonia Popular retuvieron ayer a un sujeto identificado como Carlos Alexis "C", de 28 años de edad, a quien señalan de exhibirse frente a niños y jovencitas desde hace varias semanas.

De acuerdo con los habitantes del sector, cuentan con evidencia que respalda los señalamientos, por lo que al detectar nuevamente la presencia del individuo, procedieron a detenerlo y entregarlo a elementos de la Policía Vial Municipal.

Posteriormente, un grupo de vecinos acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado para presentar la denuncia formal en su contra.

Durante el tiempo que permaneció retenido, el señalado no negó directamente las acusaciones, limitándose a argumentar que se encontraba "realizando sus necesidades fisiológicas" cuando fue visto por menores.

Sin embargo, los denunciantes aseguran que el sujeto cometía estos actos de manera recurrente en la vía pública.

Las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones para determinar la responsabilidad del presunto infractor.



