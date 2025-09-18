Festejan con robos

Durante la celebración del 215 aniversario del Grito de Independencia, realizada la noche del 15 de septiembre en Valle Hermoso, se registraron múltiples robos a vehículos estacionados en calles cercanas a la presidencia municipal.

A través de redes sociales, se denunciaron más de cinco casos de sustracción de baterías, estéreos y otros accesorios, como tapas de rines, que fueron sustraídos de manera repentina mientras los propietarios disfrutaban del festejo patrio.

El evento inició a las ocho de la noche y concluyó alrededor de la una de la madrugada del 16 de septiembre. Fue al finalizar la festividad cuando los dueños de los automóviles se dieron cuenta de que habían sido víctimas de los delincuentes.