Anuncian periodo vacacional para los estudiantes

Anuncian periodo vacacional para los estudiantesJefe del CREDE exhortó a los padres de familia a mantener una estrecha vigilancia sobre sus hijos durante este periodo vacacional
El profesor Jorge Mata Álvarez, jefe del Centro Regional para el Desarrollo Educativo (CREDE), informó que el periodo vacacional para los estudiantes dará inicio el 19 de diciembre y concluirá el 12 de enero, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
¿Cuándo inician y terminan las vacaciones escolares?
Mata Álvarez explicó que, aunque los alumnos regresarán a las aulas hasta el 12 de enero de 2026, los docentes deberán presentarse el 7 de enero para participar en un curso de actualización, como parte de las disposiciones establecidas por la SEP.
Detalles sobre el curso de actualización para docentes
El jefe del CREDE exhortó a los padres de familia a mantener una estrecha vigilancia sobre sus hijos durante este periodo vacacional, con el fin de evitar accidentes y asegurar que disfruten de un descanso seguro y responsable.
Recomendaciones para padres durante el periodo vacacional
Dijo que algunas escuelas adelantarán sus vacaciones debido a la realización de sus tradicionales posadas, sin embargo, no causará ninguna afectación en el plan educativo escolar.