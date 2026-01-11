Arde bodega de plásticos

Una bodega dedicada al tratamiento de plásticos se incendió la mañana de ayer sobre la carretera Valle Hermoso–Empalme, a la altura del kilómetro 71, provocando una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el propietario del lugar, quien prefirió no identificarse, el negocio tenía aproximadamente 18 años operando sin que se hubiera registrado anteriormente algún incidente.

¿Cómo ocurrió el incendio en la bodega de plásticos?

De manera preliminar, se presume que un cigarrillo fue la causa que originó el fuego, el cual rápidamente se propagó debido al material almacenado en el sitio.

El incendio alcanzó grandes proporciones, consumiendo también un amplio tramo de pastizal cercano y obligando al cierre momentáneo de la carretera, ya que el humo reducía la visibilidad en al menos cien metros.

Acciones de la autoridad ante el incendio en Valle Hermoso

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Valle Hermoso trabajaron durante más de dos horas para sofocar las llamas, contando con el apoyo de Bomberos de Matamoros, quienes se sumaron a las labores hasta lograr el control total del siniestro.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas pese a la magnitud del incendio.

Detalles confirmados sobre el incendio en la bodega de plásticos

Al lugar acudieron también elementos de la Guardia Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes brindaron apoyo en el control del tráfico vehicular mientras se realizaban las maniobras de emergencia.