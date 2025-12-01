Piden bomberos prevenir incendios con uso de brasas

Ante el inicio de la temporada en la que se incrementan los incidentes relacionados con el uso de brasas encendidas, el comandante Jesús Hernández Buentello, del Cuerpo de Bomberos, exhortó a la población a tomar medidas de prevención para evitar accidentes.

¿Cuáles son las recomendaciones del Cuerpo de Bomberos?

Hernández Buentello explicó que, durante los meses fríos, muchas familias en la región recurren a leña o carbón para calentar espacios, cocinar o realizar actividades al aire libre, lo que eleva el riesgo de quemaduras, incendios e intoxicaciones. El comandante recomendó a los habitantes extremar precauciones al encender brasas, asegurándose de utilizar áreas seguras, supervisar constantemente el fuego y mantenerlo alejado de materiales inflamables.

¿Qué riesgos implica el uso de brasas en interiores?

Añadió que, en caso de emplear brasas para calentar interiores, es indispensable garantizar una adecuada ventilación, ya que la acumulación de monóxido de carbono puede resultar altamente peligrosa. Finalmente, llamó a la ciudadanía a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de las autoridades de emergencia para reducir riesgos durante esta temporada invernal.