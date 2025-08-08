Se quejan contra Tránsito Estatal

Habitantes de esta ciudad han comenzado a manifestar su inconformidad ante presuntos actos de corrupción por parte de elementos de Tránsito Estatal, a quienes acusan de solicitar "mordidas" durante operativos de revisión vehicular.

Un residente local, quien pidió mantener el anonimato por temor a represalias, relató que la tarde del miércoles fue detenido por dos patrullas de Tránsito Estatal sobre la carretera 82, supuestamente por no portar el cinturón de seguridad.

Sin embargo, el ciudadano asegura que los elementos le exigieron cinco mil pesos para no remitirlo al Complejo de Tránsito Municipal.

"Querían mordida, me pedían cinco mil pesos o si no me llevaban al Complejo y me decían que ahí me iba a salir más caro, porque no traía cinturón y porque los engomados de la camioneta eran del 2024", señaló el afectado.

El ciudadano afirmó que, al no llevar dinero consigo, fue finalmente dejado en libertad, aunque con una advertencia: los oficiales le aseguraron que lo volverían a detener en cuanto lo vieran de nuevo.

Hasta el momento, no hay una postura oficial por parte de la Dirección Estatal de Tránsito, pero se espera que alguna autoridad competente investigue y esclarezca esta situación, la cual ha generado molestia y desconfianza entre la población.