En el olvido el control animal

La Jurisdicción Sanitaria Número X, con sede en Valle Hermoso y Río Bravo, no cuenta actualmente con un departamento que atienda el control animal en las calles de esta ciudad, lo que ha generado preocupación entre habitantes y comerciantes.

A diario se pueden observar manadas de perros callejeros recorriendo las vialidades, tirando basura, causando desmanes y representando un posible riesgo para la población.

Hasta el momento, ninguna autoridad sanitaria ha informado sobre la existencia de un área que se encargue de controlar la población de animales en situación de calle en la comunidad.

De igual forma, no solo los perros representan un problema, pues vecinos han señalado la presencia de animales de campo, como caballos, que en distintas colonias cercanas a la zona centro han dañado tuberías, maltratado plantas y esparcido basura.