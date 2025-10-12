Contaminan con quema de llantas

En los últimos días se han registrado grandes cortinas de humo en distintos puntos del sector sur de la ciudad, ocasionadas por la quema clandestina de neumáticos en áreas rurales, lo que ha generado preocupación entre los habitantes por la contaminación ambiental que esto provoca.

De acuerdo con reportes ciudadanos, personas desconocidas prenden fuego a basureros clandestinos donde se acumulan neumáticos usados, con el propósito de obtener el cable de acero que contienen para posteriormente venderlo, sin considerar los daños ecológicos ni los riesgos a la salud que genera este tipo de prácticas.

Las quemas ilegales han ocasionado una densa nube de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad, afectando la calidad del aire y generando molestias a las familias que residen en comunidades cercanas.

Ante esta situación, se espera que las autoridades ambientales y municipales competentes intervengan de manera inmediata para frenar estas acciones y aplicar las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables.