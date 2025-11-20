Listos albañiles para aguinaldos

Con la llegada del pago de aguinaldos, los trabajadores de la construcción en Valle Hermoso anticipan una buena racha laboral durante el mes de diciembre, debido a que muchas familias aprovechan estos ingresos para invertir en la mejora o construcción de sus viviendas.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Ayer, el albañil Pedro Pérez señaló que tanto en diciembre como en enero, las actividades en el sector de la construcción suelen incrementarse de manera significativa. Explicó que las familias utilizan recursos provenientes del aguinaldo, utilidades y fondo de ahorro para realizar ampliaciones, construir sus casas o mejorar las ya existentes.

¿Qué importancia tiene una vivienda sólida?

El trabajador pidió a la comunidad vallehermosense considerar la importancia de contar con una vivienda sólida, destacando que un hogar firme es la mejor manera de proteger a las familias ante las adversidades del clima.