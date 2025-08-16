Apagan fuego en una casa abandonada

Elementos del H. Cuerpo de Bomberos de esta localidad, atendieron la mañana del viernes un conato de incendio en una casa abandonada en la colonia México.

Fue a las 10:00 horas del viernes, que se reportó que en la calle Segunda y Chihuahua, en una casa en estado de abandono, una cortina de humo negro se estaba desarrollando.

De inmediato se dio aviso a las autoridades quienes al llegar al lugar encontraron basura y llantas en el patio de la casa.

De acuerdo a los vecinos, en el lugar varias personas en situación de calle habían estado ingiriendo bebidas embriagantes, por lo que no se descarta que estos mismos le hubieran prendido fuego a la basura.

Afortunadamente ninguna otra vivienda resultó afectada y todo quedó en susto para los vecinos y movilización de las autoridades.