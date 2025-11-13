Comerciantes de Valle Hermoso piden a autoridades locales respetar estacionamientos públicos

Comerciantes del primer cuadro de Valle Hermoso hicieron un llamado a las autoridades municipales para que sean ejemplo en el respeto a los estacionamientos públicos, luego de que en los últimos días se ha observado un uso inadecuado de estos espacios por parte de algunos trabajadores de la Presidencia Municipal.

Los locatarios señalaron que varios empleados del palacio local han ocupado de manera incorrecta los cajones de estacionamiento cercanos, afectando la movilidad de clientes y proveedores que diariamente acuden a la zona centro.

Ante esta situación, los comerciantes solicitaron a la Dirección de Tránsito y Vialidad actuar con imparcialidad y aplicar sanciones también a los funcionarios municipales que no respeten las reglas de estacionamiento.

Destacaron que el mal uso de los espacios públicos alrededor de la Presidencia Municipal se ha vuelto más evidente en los días recientes, por lo que consideran urgente que las autoridades tomen medidas para ordenar la vialidad y predicar con el ejemplo.