Incomodan dementes a los comerciantes

Valle Hermoso, Tam.

Comerciantes de la zona centro ya no saben qué hacer con personas que deambulan entre los negocios con mal aspecto y enfermos de sus facultades mentales.

El subdirector de Protección Civil de Valle Hermoso, Emanuel Regil Borrego, dijo que se ha intentado dar con el paradero de familiares de al menos tres indigentes que todos los días se instalan en banquetas de conocidos comercios del primer cuadro de la ciudad, pero se ha fracasado en el intento.

"Sabemos que es molesto para algunos comercios que personas estén tirados en las banquetas con aspectos no agradables, pero por más que nosotros vamos y tratamos de hablar con ellos para que se retiren, estos vuelven", dijo el funcionario.

En Valle Hermoso no hay o no existe un refugio para atender a pacientes con enfermedades mentales, por lo que de no hacerse cargo los familiares de estos, tienden a deambular por los comercios de la zona centro.

El problema no es nuevo, desde hace varios años personajes como el "Café Café" "Ramiro" y otros más, caminan por las calles del centro sucios, con malos olores y sacando desechos de comida de los depósitos de basura del lugar.