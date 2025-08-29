Lluvias recientes dañan el drenaje

Las lluvias registradas la semana pasada en esta ciudad ocasionaron afectaciones en el sistema de drenaje, principalmente en colonias como la Independencia Sur, donde se presentaron caídos y fallas en la red.

Investigadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) informaron que se encuentran al tanto de los efectos que dejó el exceso de agua en distintas zonas de la localidad.

El gerente general de COMAPA, licenciado Jesús Terán López, señaló que el organismo estará trabajando en las próximas semanas para atender los problemas reportados en las colonias afectadas y garantizar un mejor funcionamiento del sistema de drenaje.

A más de tres días de que las lluvias cesaron, algunas áreas continúan presentando fallas en la red sanitaria, lo que ha generado preocupación entre los vecinos.